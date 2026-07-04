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Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brennende Thuja-Hecke schnell gelöscht

FW Menden: Brennende Thuja-Hecke schnell gelöscht
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Menden (ots)

Die Feuerwehr Menden wurde am heutigen Tag zu einem Heckenbrand am Berkenhofskamp alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine etwa sechs Meter lange Thuja-Hecke. Um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurde der Brand mit zwei C-Rohren zügig bekämpft und vollständig abgelöscht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie die Löschgruppe Lendringsen. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der Berkenhofskamp vorübergehend vollständig gesperrt werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben und wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Menden
Stefan Deitel
Telefon: 02373/903-1698
E-Mail: sdeitel@ff-menden.de
http://www.ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell

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