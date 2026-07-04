FW Menden: Brennende Thuja-Hecke schnell gelöscht
Menden (ots)
Die Feuerwehr Menden wurde am heutigen Tag zu einem Heckenbrand am Berkenhofskamp alarmiert.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine etwa sechs Meter lange Thuja-Hecke. Um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, wurde der Brand mit zwei C-Rohren zügig bekämpft und vollständig abgelöscht.
Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Im Einsatz befanden sich der Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie die Löschgruppe Lendringsen. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der Berkenhofskamp vorübergehend vollständig gesperrt werden.
Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben und wieder einrücken.
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