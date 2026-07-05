Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Mähdrescher geht in Flammen auf

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Mettmann (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, wurde die Feuerwehr Mettmann gegen 16:00 Uhr durch die Kreisleitstelle mit dem Einsatzstichwort F2_Verkehr nach Obmettmann alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war während Mäharbeiten ein Mähdrescher auf einem Feld in Brand geraten. Der Fahrzeugführer sowie mehrere Ersthelfer versuchten zunächst, das Feuer mit Feuerlöschern eigenständig zu bekämpfen. Trotz des schnellen Eingreifens konnte eine weitere Brandausbreitung jedoch nicht verhindert werden. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei Löschrohren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Ein Trupp konzentrierte sich auf die Brandbekämpfung am Mähdrescher, während der zweite Trupp mit spezieller Ausrüstung die Ausbreitung des Feuers auf die umliegende Vegetation bekämpfte. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer auf das angrenzende Kornfeld übergegriffen. Betroffen war eine Fläche von rund 400 m². Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung vor Ort erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe und ließ weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nachalarmieren, um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen und die Brandbekämpfung zu unterstützen. Mittels zweier Löschgruppenfahrzeuge (LF20-KatS) sowie eines Schlauchwagens (SW2000) wurde eine Wasserversorgung über eine lange Wegstrecke aufgebaut. Das Löschwasser musste hierzu aufwendig von der Elberfelder Straße bis zur Einsatzstelle gefördert werden. Während des Aufbaus der Wasserversorgung stellten zwei Tanklöschfahrzeuge die Löschwasserversorgung sicher. Zusätzlich unterstützten zwei Landwirte die Einsatzmaßnahmen mit ihren Grubbern. Durch das gezielte Umbrechen des Bodens konnte eine weitere Ausbreitung des Flächenbrandes wirksam verhindert werden. Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Insgesamt war die Feuerwehr Mettmann mit 45 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen rund vier Stunden im Einsatz. Während der laufenden Einsatzmaßnahmen stellten weitere Einsatzkräfte den Grundschutz für das Mettmanner Stadtgebiet auf der Feuer- und Rettungswache sicher.

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