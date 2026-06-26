Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Bus brannte in Mettmann-Mitte

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24.06.2026, 22:25 Uhr - Mettmann, Talstraße, Bushaltestelle Mettmann-Zentrum (ots)

Am späten Mittwochabend, den 24.06.2026, wurde der Leitstelle des Kreises Mettmann um 22:25 Uhr ein brennender Bus an der Haltestelle Mettmann Zentrum gemeldet.

Daraufhin alarmierte diese umgehend die Feuerwehr Mettmann zur Einsatzadresse.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich, dass der Bus im hinteren Bereich des Motors brannte. Erste Löschversuche wurden bereits durch Passanten mit einem Feuerlöscher durchgeführt. Weiterhin hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon alle Fahrgäste eigenständig in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann begannen sofort unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr die Brandbekämpfung durchzuführen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Anschließend wurde der Bus mithilfe von einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Für die Zeit des Einsatzes wurde der betroffene Bereich der Talstraße in beiden Fahrtrichtung vollständig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat der Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 1 Stunde. Personen kamen nicht zu Schaden.

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