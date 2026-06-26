PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Bus brannte in Mettmann-Mitte

FW Mettmann: Bus brannte in Mettmann-Mitte
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

24.06.2026, 22:25 Uhr - Mettmann, Talstraße, Bushaltestelle Mettmann-Zentrum (ots)

Am späten Mittwochabend, den 24.06.2026, wurde der Leitstelle des Kreises Mettmann um 22:25 Uhr ein brennender Bus an der Haltestelle Mettmann Zentrum gemeldet.

Daraufhin alarmierte diese umgehend die Feuerwehr Mettmann zur Einsatzadresse.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich, dass der Bus im hinteren Bereich des Motors brannte. Erste Löschversuche wurden bereits durch Passanten mit einem Feuerlöscher durchgeführt. Weiterhin hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon alle Fahrgäste eigenständig in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann begannen sofort unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr die Brandbekämpfung durchzuführen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Anschließend wurde der Bus mithilfe von einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Für die Zeit des Einsatzes wurde der betroffene Bereich der Talstraße in beiden Fahrtrichtung vollständig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat der Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 1 Stunde. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mettmann
E-Mail: presse@feuerwehr-mettmann.de
Bitte unter Angaben der eigenen Kontaktdaten mit Rückrufnummer
https://www.feuerwehr-mettmann.de

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mettmann
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren