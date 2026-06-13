Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Schwerer Verkehrsunfall auf der Talstraße

K37

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Mettmann (ots)

Heute morgen gegen 10:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einerverletzten Person auf der Talstraße/K37 in Höhe der Hausnummer 119. Ein PKW kollidierte, aus noch ungeklärter Ursache, mit einer Straßenlaterne und einer Begrenzungsmauer. Das Fahrzeug blieb nach dem Aufprall auf der Seite liegen und der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Mit Hilfe der Feuerwehr Mettmann konnte der Fahrer das Fahrzeug durch die herausgetrennte Frontscheibe verlassen und wurde zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Währen der Untersuchung stellte sich heraus, dass der Fahrer so schwer verletzt war, dass er in eine Spezialklinik gebracht wurde. Die Feuerwehr Mettmann war mit 5 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Nach ca. einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei Mettmann übergeben werden.

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