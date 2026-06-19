PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Nächtlicher Vollbrand eines Fertighauses

FW-Lohmar: Nächtlicher Vollbrand eines Fertighauses
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Lohmar (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar wurde gegen 00:44 Uhr zunächst mit dem Stichwort B3 zu einem Gebäudebrand in den Karpenbachweg in der Ortslage Donrath alarmiert.

Aufgrund mehrerer Notrufe wurde das Alarmstichwort zügig auf B4 erhöht.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwehr stand ein Fertighaus bereits in Vollbrand.

Besonders hervorzuheben ist das schnelle Handeln von Anwohnern, darunter auch Mitglieder der Feuerwehr Lohmar: Sie konnten einen männlichen Bewohner noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Insgesamt waren weit über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohmar vor Ort. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Feuerwehrangehörige der Feuerwehren Neunkirchen-Seelscheid und Troisdorf, so wie dem DRK und den Maltesern zur Verpflegung der Einsatzkräfte.

Aufgrund des Verdachts auf Asbest im Gebäude wurde ein Sicherheitsbereich von rund 100 Metern eingerichtet. Das LANUK hat Messungen durchgeführt, die Ergebnisse stehen noch aus. Sicherheitshalber wurden alle unmittelbaren Nachbarn durch die Kräfte des LANUK aufgeklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. Zusätzlich wurde die Bevölkerung in der Anfangsphase über NINA und Cell Broadcast gewarnt.

Nach ungefähr sieben Stunden konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden.

Im Tagesverlauf wird die Einsatzstelle regelmäßig nachkontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0175-7283806
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-lohmar.de
http://www.feuerwehr-lohmar.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren