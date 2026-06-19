Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Nächtlicher Vollbrand eines Fertighauses

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Lohmar (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar wurde gegen 00:44 Uhr zunächst mit dem Stichwort B3 zu einem Gebäudebrand in den Karpenbachweg in der Ortslage Donrath alarmiert.

Aufgrund mehrerer Notrufe wurde das Alarmstichwort zügig auf B4 erhöht.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwehr stand ein Fertighaus bereits in Vollbrand.

Besonders hervorzuheben ist das schnelle Handeln von Anwohnern, darunter auch Mitglieder der Feuerwehr Lohmar: Sie konnten einen männlichen Bewohner noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Insgesamt waren weit über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohmar vor Ort. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Feuerwehrangehörige der Feuerwehren Neunkirchen-Seelscheid und Troisdorf, so wie dem DRK und den Maltesern zur Verpflegung der Einsatzkräfte.

Aufgrund des Verdachts auf Asbest im Gebäude wurde ein Sicherheitsbereich von rund 100 Metern eingerichtet. Das LANUK hat Messungen durchgeführt, die Ergebnisse stehen noch aus. Sicherheitshalber wurden alle unmittelbaren Nachbarn durch die Kräfte des LANUK aufgeklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. Zusätzlich wurde die Bevölkerung in der Anfangsphase über NINA und Cell Broadcast gewarnt.

Nach ungefähr sieben Stunden konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden.

Im Tagesverlauf wird die Einsatzstelle regelmäßig nachkontrolliert.

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