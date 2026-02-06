Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

FW-Lohmar: Garagenbrand forderte die Feuerwehr Lohmar am frühen Freitagabend

Lohmar (ots)

Um 17:53 Uhr wurden zunächst die Löscheinheiten Breidt und Birk zu einem Garagenbrand in den Ortsteil Birk alarmiert.

Einer der B-Dienste der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar war zeitnah vor Ort und konnte die Meldung bestätigen und erhöhte das Alarmstichwort, da das Feuer sich auf das Wohngebäude auszubreiten drohte.

Die Drehleiter, die IuK-Einheit und die Hygieneeinheit machten sich zusätzlich auf den Weg.

Mittels dreier C-Rohre konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es brannten unter anderem Motorräder in der Garage.

Durch die Hygieneeinheit wurden die eingesetzten Atemschutztrupps frisch eingekleidet.

Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohmar und zwei des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar, übermittelt durch news aktuell