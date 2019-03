Freiwillige Feuerwehr Dülmen

FW Dülmen: Schwein gehabt! Tierischer Einsatz auf der A43

Am Mittwoch, 13. 03. 2019, 06.50 Uhr, wurde die Hauptamtliche Wache auf die A43 alarmiert. Im Bereich der Autobahnabfahrt Dülmen-Nord sollte ein Ferkel frei rumlaufen. Die Kameraden konnten die Meldung bestätigen und fingen das kleine Tier ein und nahmen es in einer Transportbox mit auf die Wache. Die Polizei ermittelte parallel die Herkunft und nur wenige Zeit später konnte das Tier wieder an den Viehhändler übergeben werden.

