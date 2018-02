FW Dülmen: Brand in einem Hackschnitzelbunker auf einem Bauernhof

2 weitere Medieninhalte

Dülmen (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, kam es in Rorup an der Letter Straße auf einem Bauernhof zu einem Brand in einem Hackschnitzelbunker einer Heizungsanlage. Der Landwirt bemerkte das Feuer gegen 7 Uhr durch einen Stromausfall und alarmierte die Feuerwehr.

Die Leitstelle des Kreis Coesfeld löste Alarm für die Löschzüge Dülmen-Mitte, Rorup, Welte und die hauptamtliche Wache aus. Vor Ort bestätigte sich das Feuer in dem ca. 3x3m großen Hackschnitzelbunker. Der Brand wurde mit einem C-Rohr durch einen Trupp mit Atemschutz abgelöscht. Zusätzlich zur Brandbekämpfung wurde eine Riegelstellung zu einem angrenzenden Gebäude aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle wurde durch Tanklöschfahrzeuge sichergestellt, die im Pendelverkehr eingesetzt wurden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Hackschnitzelbunker mit einem Radlader leer gefahren und die letzten Glutnester auf einem Feld abgelöscht.

Die Feuerwehr Dülmen war mit 45 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz. Nach ca. 2 Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

