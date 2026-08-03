Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Beschädigte Gasleitung sorgt für Großaufgebot der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:55 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Bramel und Schiffdorf sowie die Führungsgruppe der Gemeindefeuerwehr Schiffdorf gemeinsam mit den Ortsfeuerwehren Elmlohe und Langen aus der Stadt Geestland zu einem Gasaustritt in die Bahnhofstraße nach Sellstedt alarmiert.

Bei Bauarbeiten wurde eine Erdgasleitung beschädigt, wodurch unkontrolliert Erdgas austrat. Aufgrund der Lage wurden umgehend umfangreiche Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt und die Bewohner sowie weitere betroffene Personen vorsorglich aus dem unmittelbaren Umfeld evakuiert.

Da sich die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zur Bahnstrecke befand, wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt. Zudem musste die Bahnhofstraße für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt werden.

Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz vor, um das Gasleck nach Möglichkeit zu sichern und die Gefahrenlage einzudämmen. Im weiteren Einsatzverlauf traf der zuständige Gasversorger an der Einsatzstelle ein und sperrte die beschädigte Erdgasleitung ab. Anschließend konnten die Gaskonzentrationen kontrolliert und Entwarnung gegeben werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Gasversorger übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell