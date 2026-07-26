Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Einsatzkräfte zweimal binnen weniger Stunden gefordert

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Schiffdorf (ots)

Gleich zweimal wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Altluneberg, Geestenseth und Wehdel am Donnerstag, den 23. Juli 2026, alarmiert. Zunächst führte eine Hilfeleistung nach Wehdel, am Nachmittag folgte ein Brandeinsatz in Geestenseth.

Verschlossene Tür in Wehdel

Um 10:43 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Altluneberg, Geestenseth und Wehdel zu einer Hilfeleistung in die Silberseestraße in Wehdel alarmiert.

Vor Ort sollten die Einsatzkräfte eine verschlossene Tür öffnen, um einen Zugang zum Gebäude zu ermöglichen. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Der Einsatz konnte gegen 11:10 Uhr beendet werden.

Feuer im Innenhof in Geestenseth

Nur wenige Stunden später folgte für die drei Ortsfeuerwehren der nächste Einsatz. Um 15:20 Uhr wurden die Ortsfeuerwehren Altluneberg, Geestenseth und Wehdel mit dem Einsatzstichwort "Feuer" in die Köhlener Straße in Geestenseth alarmiert.

Vor Ort brannte ein Feuer in einem Innenhof. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer löschen. Anschließend wurde der betroffene Bereich kontrolliert.

Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren vor Ort. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei im Einsatz. Gegen 16:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Bericht: M.Schurr, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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