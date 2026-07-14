Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Zugevakuierung nach Unfall am Bahnübergang in Wehdel

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Schiffdorf-Wehdel (ots)

Die Ortsfeuerwehr Wehdel wurde am Montagvormittag um 09:47 Uhr zu einem Einsatz am Bahnübergang in Wehdel alarmiert. Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Radlader konnte der betroffene Zug seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste evakuiert werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die geordnete Evakuierung der rund 30 Fahrgäste aus dem Zug und begleiteten diese sicher aus dem Gefahrenbereich. Insgesamt waren zehn Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Unfall bereits gegen 08:30 Uhr ereignet. Ein Radlader hielt an einem unbeschrankten Bahnübergang an, wobei die Schaufel in den Gefahrenbereich des Gleises ragte. Ein vorbeifahrender Zug streifte die Schaufel, wodurch der Zug beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr sowie der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Bahnstrecke gegen 11:00 Uhr wieder freigegeben werden. Angaben zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Weitere Informationen zum Unfallhergang sind dem Pressebericht der Polizei zu entnehmen.

Text: M.Schurr, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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