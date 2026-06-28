Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuer auf landwirtschaftlichen Betrieb - Ausbreitung kann verhindert werden

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Schiffdorf-Bramel (ots)

Am Vormittag des 27. Juni 2026, wurden die Ortsfeuerwehren Bramel, Schiffdorf und Sellstedt, gegen 11:22 Uhr, gemeinsam mit dem Rettungsdienst, der Polizei und der Führungsgruppe der Gemeindefeuerwehr, zu einem gemeldeten Großbrand in de Lange Straße nach Bramel alarmiert. Anrufer meldeten über den Notruf, dass es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Brandereignissen gekommen sein soll, es aber nicht klar ist, ob der Stall brennt oder anderes.

Aufgrund dieser ungenauen Angabe wurde direkt ein Großaufgebot an Kräften zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Stapel aus Holzpaletten ist in Brand geraten und konnte durch die alarmierten Feuerwehrkräfte, unter Atemschutz, zügig gelöscht werden. Glücklicherweise blieb der Kuhstall, in welchem sich Tiere aufhielten, unbeschädigt.

Durch den aufmerksamen Meldenden und das schnelle Eingreifen der Hofeigentümer und der Feuerwehr konnte auch eine Ausbreitung auf das anliegende Getreidefeld vermieden werden, sodass der Einsatz schnell abgeschlossen werden konnte.

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