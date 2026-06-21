Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Sturmtief fordert Großteil der Gemeindefeuerwehr - Mehrere Einsätze parallel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

In der Nacht von Freitag, auf Samstag, den 20. Juni 2026, zog ein starkes Unwetter mit extremen Windböen über den norddeutschen Raum. Auch das Gemeindegebiet Schiffdorf blieb nicht verschont und es kam zu mehreren Einsätzen zeitgleich.

Gegen 01:48 Uhr wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Sellstedt zu einem Baum auf Straße alarmiert. Nur wenige Augenblicke später wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zu zwei umgestürzten Bäumen auf die Lavener Straße alarmiert. Beim Eintreffen waren zwei große Bäume auf ein Feld umgestürzt, haben jedoch Teile der Kreisstraße mit eingerissen. Auch die Ortsfeuerwehren Bramel und Wehden wurden zu umgestürzten Bäumen alarmiert.

Parallel meldeten Anrufer über den Notruf einen Feuerschein in der Grundschule Sellstedt, woraufhin die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Wehdel nach Sellstedt alarmiert wurden. Nach eingehender Erkundung konnte hier kein Brandereigniss festgestellt werden, sodass die Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen konnten.

Insgesamt kam es im Gemeindegebiet zu sechs Einsätzen. Die Kreisstraße 61 zwischen Spaden und Laven ist weiterhin auf einer Fahrspur gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell