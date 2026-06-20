Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Verkehrsunfälle fordern Spadener Brandschützer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Spaden (ots)

Bereits am Montag, den 15. Juni 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um ca. 21:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf die Bremerhavener Straße (Kreisstraße 63) alarmiert. Ein Pkw kam hier in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Während der Bergungsmaßnahmen durch einen Abschleppunternehmen stellte die Polizei vor Ort fest, dass auch Betriebsstoffe aus dem Pkw ausgetreten sind, woraufhin die Feuerwehr zur Einsatzstelle geordert wurde. Vor Ort nahm die Feuerwehr einen Teil des betroffenen Grünstreifens auf, um diesen fachgerecht zu entsorgen. Die Einsatzstelle konnte bereits nach kurzer Zeit verlassen werden.

Am Freitag, den 19. Juni 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden in der Mittagszeit, um 12:42 Uhr, erneut zu einem Verkehrsunfall auf die Wehdener Straße alarmiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde auch zeitgleich der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzstelle alarmiert.

Beim Abbiegen von der Kreisstraße 63 auf die Wehdener Straße geriet ein Pkw von der Straße ab und kam im Seitengraben zum Stehen. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich die Fahrerin eigenständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr übernahm zunächst die Absicherung der Einsatzstelle und des verunfallten Fahrzeuges. Abschließend konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Bei beiden Unfällen kann die Feuerwehr keine Angaben zur Unfallursache oder der Schadenshöhe geben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell