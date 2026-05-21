Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeinsam für den Ernstfall auf dem Wasser: Feuerwehren aus Wehden und Bad Bederkesa üben zusammen

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Schiffdorf-Wehden (ots)

Am Abend des 20. Mai 2026 fand in Wehden eine besondere Einsatzübung der Feuerwehr statt. Die Ortsfeuerwehr Wehden hatte hierfür ein Szenario auf einem Baggersee ausgearbeitet und dazu die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Bad Bederkesa mit ihrem Feuerwehrboot eingeladen.

Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte eine außergewöhnliche Lage: Angenommen wurde, dass ein Mitarbeiter auf einem Schwimmsaugbagger einen Herzinfarkt erlitten hatte und schnellstmöglich per Boot an Land gebracht werden musste. Beim Eintreffen der Ortsfeuerwehr Wehden bestätigte sich die angenommene Lage. Kurz darauf traf auch die Ortsfeuerwehr Bad Bederkesa ein und entsandte umgehend erste Einsatzkräfte in Überlebensanzügen zum Schwimmsaugbagger.

Während der Patient bereits erstversorgt wurde, konnte das Feuerwehrboot über eine Rampe zu Wasser gelassen werden. Wenig später machte das Boot am Schwimmsaugbagger fest. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den Patienten aus seiner Kanzel zu retten und sicher auf das Feuerwehrboot zu verbringen. Anschließend wurde der Patient wohlbehalten an Land übergeben.

Im Anschluss an die Übung hatten auch die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Wehden die Gelegenheit, auf dem Boot mitzufahren und so das selten eingesetzte Fahrzeug näher kennenzulernen.

Ein großer Dank gilt dabei der Firma Georg Grube GmbH, welche für diese Übung ihr Gelände zur Verfügung gestellt hat.

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