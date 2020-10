Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brandmeldeanlage in Altenheim löst aus - Fehlalarm für die Feuerwehr

Schiffdorf-WehdelSchiffdorf-Wehdel (ots)

Am Mittwochmittag, den 28. Oktober 2020 gegen 14:01 Uhr, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Geestenseth und Altluneberg in die Straße Hainkamp, in Wehdel alarmiert. In einem dort ansässigen Altenheim, wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Erkundung durch das ersteintreffende Fahrzeug, konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelt und kein Einsatz der Feuerwehr notwendig ist. Somit konnten alle weiteren Einsatzkräfte die Anfahrt abbrechen. Gegen 14:20 Uhr war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

