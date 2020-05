Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr wird zu Brandnachschau alarmiert

Schiffdorf (ots)

Am Sonntagmorgen, den 10. Mai 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf durch die Polizei, in die Umgebung des Apeler Sees alarmiert. Hier hatte zuvor ein aufmerksamer Spaziergänger auf eine alte Feuerstelle aufmerksam, die aber noch qualmte. Der Spaziergänger verständigte die Polizei. Nach Ankunft der Polizei, wurde die Feuerwehr verständigt um die Feuerstelle sicher abzulöschen, damit keine Gefahr mehr davon ausgehen kann. Die Ortsfeuerwehr löschte die gesamte Feuerstelle, von ca. 7 Quadratmetern, mit dem Schnellangriff und umgrub die Stelle um alle Glutnester zu finden und zu erlöschen. Abschließend wurde die Stelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert und an die Polizei übergeben.

