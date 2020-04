Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage in Einrichtung für betreutes Wohnen

Schiffdorf (ots)

Gegen 21:20, den 14. April 2020, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel, nach Schiffdorf in die Schleusenstraße alarmiert. Hier löste, in einer Pflegeeinrichtung, aufgrund von angebranntem Papier die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort wurde kein offenes Feuer festgestellt und auch keine verletzten Personen, sodass Entwarnung gegeben werden konnte und die nachrückenden Kräfte abbestellt werden konnten. Die Einsatzstelle wurde an den Besitzer übergeben.

