Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FW Schiffdorf: Sturmtief "Sabine" hält Gemeindefeuerwehr auf Trab!

Schiffdorf (ots)

Am 9. Februar 2020, hielt das Sturmtief ,,Sabine'' in ganz Deutschland die Feuerwehren auf Trab. Auch für die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf blieb es nicht ruhig, denn es kam zu insgesamt fünf Einsätzen. Gegen ca. 15:30 Uhr alarmierten Anwohner die Ortsfeuerwehr Wehdel, zu einem Feldweg, wo ein umgestürzter Baum den Weg versperrte. Hier wurden, durch die Ortswehr Wehdel, Absperrmaßnahmen getroffen, da es sich hierbei nicht um einen stark befahrenen Weg handelte. Gegen 16:20 wurde die Ortswehr Wehdel, durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe, auf die Wesermünder Str. alarmiert, wo bei einem zweistämmig gewachsenen Baum, ein Stamm auf die Straße brach. Durch den Einsatzleiter wurde dann festgestellt, dass auch die andere Hälfte des Baumes drohte durch den Wind umzufallen. Es wurde entschieden, den Baum zu sichern und kontrolliert, zum Fall zu bringen. Während des Einsatzes war die Wesermünder Str. voll gesperrt und durch die Einsatzkräfte anschließend gereinigt und wieder freigegeben. Gegen 18:15 wurde dann die Ortswehr Bramel zu einem auf der Brameler Str. liegenden Baum alarmiert. Vor Ort stellte sich das Bild, dass ein paar Äste auf die Straße ragten. Der Baum wurde beherzt zur Seite gezogen, womit die Straße wieder vollständig befahrbar war. Um 20:00 Uhr wurden dann die Ortswehren Schiffdorf und Sellstedt zeitgleich zu zwei verschiedenen Einsatzstellen alarmiert. Für die Ortswehr Schiffdorf ging es auf die Sellstedter Str., wo mehrere Bäume auf der Fahrbahn lagen und somit ein befahren in Richtung Sellstedt nicht möglich wahr. Die Ortswehr Schiffdorf sperrte die Straße voll und begann mit der Räumung der Strecke. Die Ortswehr Sellstedt, wurde auf die Geestensether Str., in Richtung Wehdel alarmiert, wo ein Baum umgefallen ist und auf die Straße ragte. Durch einen Ortsansässigen Landwirt, der die Feuerwehr unterstützte, wurde der Baum kurzerhand per Trecker zur Seite geräumt.

