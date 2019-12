FW Schiffdorf: Weihnachtsfeier der "Wasserdrachen" Spaden

Feuerwehr Schiffdorf

Schiffdorf - Spaden (ots)

Am Nikolaustag, 06.12.19, veranstaltete die Kinderfeuerwehr Spaden ihre jährliche Weihnachtsfeier. Der Nikolaus besuchte die 11 Kinder und ihre 4 Betreuer mit Geschenken. Jedes Kind erhielt einen Geschenkbeutel vom Nikolaus, was zu strahlenden Augen bei den Kindern führte. Die Inhalte konnten im Verlauf des Abends ausgiebig begutachtet werden. Auch die Betreuer gingen nicht leer aus. Sie erhielten Geschenke von den Kinder. Nach der Bescherung durch den Nikolaus wurde eine gemütliche Feier mit bestellter Pizza veranstaltet. Nach der Ausstattung des Gruppenraums mit Matratzen, Kissen und Decken, wurde der Netflixfilm "Claus" mit Popcorn geschaut. Die Übernachtung im Gemeinschaftsraum wurde durchweg positiv beurteilt und die Kinder haben am nächsten Morgen zufrieden das Feuerwehrhaus verlassen. Der stv. Kinderfeuerwehrwart, Sönke Erikson, äußerte sich ebenfalls positiv über den Verlauf der Feier und verspricht, dass sie sich auch im nächsten Jahr erneut etwas einfallen lassen werden. Die Weihnachtsfeier wurde gesponsert vom Real Schiffdorf-Spaden, im Auftrag vom Geschäftsleiter Herrn Taufmann.

