FW Schiffdorf: Klaus Wirth belohnt Arbeit der Kinderfeuerwehr Spaden

Schiffdorf - Spaden (ots)

Am 30.08.19 besuchte der Gemeindebürgermeister Klaus Wirth den Übungsdienst der "Wasserdrachen" in Spaden. Er spendierte Eis für alle. Grund für den Besuch des Bürgermeisters der Gemeinde Schiffdorf war die Danksagung an Jan Lukas Kordisch für sein vorbildhaftes Verhalten am 28.06.19, als durch Jugendliche ein Brand in der wehdener Feldmark entstand, der durch Jan Lukas schnelle Reaktion frühzeitig gelöscht werden konnte, die NZ hat berichtet. Wirth überreichte Jan Lukas ein offizielles Danksagungsschreiben der Gemeinde, sowie einen Gutschein.

Für alle Mitglieder der Kinderfeuerwehr, sowie die engagierten Betreuer, gab es ein Eis. Wirth lobte die gute Arbeit, die in den Kinderfeuerwehren geleistet wird. Kinderfeuerwehrwartin Kirsten Müller berichtete von den Inhalten der Kinderfeuerwehr, die nicht nur Spiel und Spaß beinhaltet, sondern vor allem den Bereich Brandschutzerziehung in den Fokus stellt. Nur so konnte Jan Lukas auch auf seine Kenntnisse zurückgreifen und schnell für die Alarmierung sorgen. Er wusste wie ein Notruf abgesetzt werden muss.

Die "Spadener Wasserdrachen" freuen sich immer über neue Mitglieder. Wenn es interessierte Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren gibt, die mehr über die Feuerwehr lernen möchten, sind sie immer herzlich willkommen. Die Dienste in Spaden finden 14-tägig statt, der nächste am 13.09.19 bereits um 15Uhr, ansonsten um 16Uhr am Feuerwehrhaus Spaden. Für weitere Fragen steht ihnen Kinderfeuerwehrwartin Kirsten Müller unter 01601560848 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schiffdorf

Stv. Gemeindebrandmeister

Hauke Kahrs

Mobil: 01713774353

E-Mail: haukekahrs@web.de

http://www.schiffdorf.de/staticsite/staticsite.php?menuid=53&topmenu=

91

