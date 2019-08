FW Schiffdorf: Transporter fährt in Garagentor

Feuerwehr Schiffdorf

Schiffdorf - Spaden (ots)

Am Donnerstag, 15.08.19, um 17:15Uhr wurde die Ortswehr Spaden zu einem Verkehrsunfall in die Straße Zur Hohen Lieth gerufen. Ein Transporter mit zwei Personen kam am späten Nachmittag von der Fahrbahn ab, tuschierte einen VW Polo, er prallte dann mit der Seite gegen einen Baum und brach durch einen Gartenzaun. Die Fahrt wurde erst durch ein Garagentor gestoppt. Durch die Kollision mit dem Gartenzaun wurde die Ölwanne aufgerissen und das Öl verteilte sich über die Auffahrt. Die Feuerwehr streute den Ölflecken ab und bereinigte die Unfallstelle. Der 19-jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden von den Rettungskräften untersucht. Alkohol- und Drogenkonsum werden ausgeschlossen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Transporter wurde abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 12.000EUR.

