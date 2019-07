FW Schiffdorf: Kreiskinderfeuerwehr nimmt Wüstewohlde ein

Feuerwehr Schiffdorf

Zum 4. Kreiskinderfeuerwehrzeltlager des Kreis Cuxhaven kamen am Freitag, 05.07.19, ca. 100 Kinder und 47Betreuer aus 9 Ortswehren an der Jugendherberge Wüstewohlde zusammen. Die bereits am Vortag aufgestellten 12 Zelte, u.a. das Verpflegungs- und Gruppenzelt, sind prall gefüllt. Die gemeinsamen Mahlzeiten werden morgens und abends im Verpflegungszelt, das Mittagessen in der Jugendherberge, eingenommen. Für die Kids, im Alter von 6 bis 10 Jahren, wurde ein interessantes Programm geboten. Am Freitag startete das Zeltlager, nach dem Einrichten der Zelte, mit einer Spieleolympiade. Die Begrüßung am Lagerfeuer durch Astrid Knaußmann, Kreiskinderfeuerwehrwartin eröffnete das Abendprogramm. Sie begrüßte neben den zahlreichen Kindern und Betreuern auch die Gäste Kreisbrandmeister Kai Palait, sowie den Kreisjugendfeuerwehrwart Thomas von Holten, mit seinem Stellvertreter K.-D. Glaubke und die Gemeindebrandmeister aus Schiffdorf (Thorsten Müller, Detlef Heinsohn und Hauke Kahrs). Bei einem gemeinsamen Stockbrot- und Marshmallowgrillen am Lagerfeuer konnten sich die Kinder gegenseitig kennenlernen. Der Samstag startete das Programm mit dem gemeinsamen Frühstück. Im Tagesverlauf wurde eine feuerwehrspezifische Schatzsuche veranstaltet. Die Kinder mussten für die Hinweise feuerwehrtypische Aufgaben lösen, bis sie am Ende den Schatz gefunden haben. Den sonstigen Tagesverlauf konnten die Kindergruppen frei gestalten. Alle Beteiligten hatten trotz des wechselhaften Wetters ein aufregendes und lustiges Wochenende.

