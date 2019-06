Feuerwehr Schiffdorf

FW Schiffdorf: Kinderfeuerwehrmitglied meldet Brand

Schiffdorf - Wehden (ots)

Am 28.06.19 um 13.10Uhr meldete der neunjährige Lukas Kordisch einen Vegetationsbrand in den Feldern des Riddewegs in Wehden. Lukas ist Mitglied der Kinderfeuerwehr Spaden und hat, wie er es gelernt hat, die Feuerwehr alarmiert. Die Ortswehr Wehden, mit Einsatzleiter Hendrik Schröder, begann an der Einsatzstelle sofort mit den Löscharbeiten über den integrierten Tank. Ein in der Nähe befindlicher Landwirt unterstützte mit seinem Gerät. Zur Unterstützung wurde auch die Ortswehr Spaden alarmiert, die mit zwei Fahrzeugen und Wasser half. Der Einsatzleiter konnte gegen 13.45Uhr "Feuer aus" melden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis ca. 14Uhr hin. Das vorbildliche Verhalten von Lukas Kordisch wurden vom stellv. Gemeindebrandmeister Hauke Kahrs und der Polizei ausdrücklich gelobt. Es zeigt sich wieder, dass eine frühe Brandschutzerziehung für alle von Vorteil ist.

