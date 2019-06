Feuerwehr Schiffdorf

FW Schiffdorf: Tanklaster verliert Heizöl in Spaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am 25.06.2019, gegen 8:46Uhr, wurde die Ortswehr Spaden, sowie der Bauhof der Gemeinde Schiffdorf, zu einem auslaufenden Tankwagen in die Deutsche Straße, Spaden, alarmiert. Ein Tankwagen verlor aus noch ungeklärter Ursache eine unbekannte Menge Heizöl auf der Deutschen Straße in Spaden. Die Ölmengen wurden seitens des Fahrers, der Feuerwehrleute und Spezialfirmen über Stunden aufgefangen und beseitigt. Die Mitarbeiter des Bauhofs kontrollierten die Umgebung, da sich unter dem Laster ein Gulli befand und festgestellt wurde, dass eine unbestimmte Menge Heizöl in die Kanalisation gelangt war, benachrichtigte der Einsatzleiter, Torben Reinholz, die "obere und untere Wasserbehörde" und der Bauhof beauftragte eine Fachfirma zur Reinigung der Kanalisation. Die Fachfirmen reinigten die Kanalisation, den Tanklaster, sowie die Straße. Die Straße wurde während des Einsatzes voll gesperrt, dies führte auch zu Behinderungen im Busverkehr. Die Sperrung konnte erst gegen 14:30Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schiffdorf

Stv. Gemeindebrandmeister

Hauke Kahrs

Mobil: 01713774353

E-Mail: haukekahrs@web.de

http://www.schiffdorf.de/staticsite/staticsite.php?menuid=53&topmenu=

91

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell