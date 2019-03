Feuerwehr Schiffdorf

FW Schiffdorf: Winterwanderung der Gemeindejugendfeuerwehr in Spaden

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Samstag den 09.03.19 luden der Stv. Gemeindejugendfeuerwehrwart Hendrik Suhl und der ausrichtende Jugendfeuerwehrwart Sascha Junge die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Schiffdorf zur traditionellen alljährlichen Winterwanderung ein. Trotz des windigen und regnerischen Wetters traten 5 Jugendfeuerwehren der Gemeinde pünktlich um 10:00 Uhr zur Wanderung an. 50 Kinder liefen nach dem Start durch Spaden, um an den 6 Stationen möglichst viele Punkte zu erzielen. Hier gab es an Station 1 die Aufgabe Spreizer Mikado, dort mussten Stangen mit Hilfe eines Spreitzers aus dem Haufen gezogen werden. Station 2: Münzen ins Schnapsglas werfen, Schwierigkeit war, das Glas durch ein gefülltes Aquarium zu treffen. Station 3: "Rauch und Feuer", Schrauben, Muttern und Schlösser aus einem mit Sägespänen gefülltem Gefäß suchen und verbinden. Station 4: Tischtennisbälle durch C-Schlauch laufen lassen, ein Kampf gegen die Zeit. Station 5: Armarturenmännchen blind, 2 Jugendliche mussten blind, mit Hilfe der Kommentare ihrer Teamkollegen das Männchen zusammenbauen. Station 6: Löschangriff mit Handicap, einer blind mit kommentierendem Helfer und einer eingeschränkt durch Feuerschutzponcho. Nach rund 3 Stunden kamen die Gruppen wieder am Feuerwehrhaus Spaden an und konnten sich bei Getränken, Pommes, Chicken-Nuggets und Bratwurst stärken. Bei der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Sascha Junge bei allen Helfern und bei den Jugendfeuerwehren für den gelungenen Tag. Gemeindebrandmeister Thorsten Müller lobte das Engagement der Jugendlichen und dankte Sascha Junge für die großartige Organisation.

Die Platzierungen waren wie folgt:

Platz 1: JF Wehdel Platz 2: JF Spaden Platz 3: JF Geestenseth/Bramel Platz 4: JF Wehden Platz 5: JF Sellstedt

Du bist noch keine 18 Jahre und hast Interesse an der Jugendfeuerwehr, du möchtest gerne mehr darüber erfahren? Dann melde dich bei der Freiwilligen Feuerwehr in deinem Ort.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schiffdorf

Stv. Gemeindebrandmeister

01713774353

Hauke Kahrs

E-Mail: haukekahrs@web.de

http://www.schiffdorf.de/staticsite/staticsite.php?menuid=53&topmenu=

91

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell