Feuerwehr Schiffdorf

FW Schiffdorf: Baum stürzt auf zwei Autos: Personen unverletzt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Heftige Sturmböen haben am Donnerstagmorgen einen Baum in Sellstedt umstürzen lassen. Dieser beschädigte zwei Autos. Um 10:18Uhr wurde die Ortswehr Sellstedt zu einem umgestürzten Baum in den Beelacker alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Baum auf dem Dach eines Audis lag und einen Mercedes an der Heckscheibe traf und diese beschädigte. Der Baum, der neben einem Parkplatz stand, brach ab und fiel direkt auf die Autos. Die Personen, denen die Autos gehören, hatten Glück gehabt, da sie sich gerade in einem Blumengeschäft aufhielten. Mittels Kettensäge konnte der Baum von der Ortswehr Sellstedt schnell zerteilt und in einen Seitenraum verbracht werden. Nachdem alles gesäubert wurde, konnte der Einsatz beendet werden. Einsatzende war um 11:00 Uhr.

2 weitere Einsätze hatten die Feuerwehren in der Gemeinde Schiffdorf an diesem Tag abzuarbeiten

In Spaden ereignete sich um 09:06 Uhr im Neufelder Weg ein Bagatellunfall, bei dem die Ortswehr Spaden auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen musste und die Straße reinigte. Während des Einsatzes war der Neufelder Weg voll gesperrt. Einsatzende war um 09:45 Uhr.

Ein weiter Baum wurde Opfer von Sturmtief Cornelius. Die Spadener Ortswehr wurde um 13:11 Uhr zu einem umgestürzten Baum in die Leher Straße gerufen. Diesen beseitigte die Wehr schnell mittels Kettensäge. Nach den Aufräumarbeiten ist um 13:30 Uhr der Einsatz beendet gewesen.

Die Feuerwehr rät: Bei Sturm am besten den Aufenthalt im Freien vermeiden. Falls das nicht möglich ist, Regel Nummer eins: Weg von allen Alleestraßen und Radwegen, die unter Bäumen verlaufen. Bei Sturm und Gewitter sollte man sich grundsätzlich auf keinen Fall unter Bäumen aufhalten.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Schiffdorf

Stv. Gemeindebrandmeister

Hauke Kahrs

01713774353

E-Mail: haukekahrs@web.de

http://www.schiffdorf.de/staticsite/staticsite.php?menuid=53&topmenu=

91

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell