Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Brand in Mehrfamilienhaus in Velbert-Neviges

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Velbert (ots)

Am Morgen des 15.06.2026 wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Velbert gemeinsam mit den Löschzügen aus Neviges zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Wielandstraße in Velbert-Neviges alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht und so dazu beigetragen, dass sich alle Personen rechtzeitig ins Freie begeben konnten.

Unmittelbar nach der Erkundung der Lage wurde ein sogenanntes Fensterimpuls-Verfahren eingeleitet, um eine schnelle Brandbekämpfung vorzunehmen. Parallel dazu wurde ein Löschangriff über den Treppenraum durchgeführt.

Zum Zeitpunkt des Brandereignisses befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Trupp über die Drehleiter eingesetzt, um die Dachgaube zu kontrollieren und eine mögliche Brandausbreitung auszuschließen. Ein weiterer Trupp ging über den Treppenraum zur Kontrolle der betroffenen Wohnung sowie zur Durchführung von Nachlöscharbeiten vor.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Im #EinsatzfürVelbert waren die hauptamtliche Wache, die Löschzüge Neviges sowie der Rettungsdienst der Stadt Velbert. Die ebenfalls alarmierten Drohnen-und Informations- und Kommunikationseinheiten rückten zwar zur Einsatzstelle aus, mussten jedoch nicht tätig werden.

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