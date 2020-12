Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Pkw auf Abwegen

Erheblich undramatischer als erwartet verlief am heutigen Sonntag abend ein Einsatz an der Ibacher Mühle: Hauptwache und zwei freiwillige Löschzüge waren um kurz nach 18 Uhr alarmiert worden, weil in einem Pkw fünf Personen, darunter drei Kinder, eingeklemmt sein sollten.

Erstes Fahrzeug vor Ort war ein Rettungswagen, dessen Besatzung das betroffene Fahrzeug etwa 50 Meter von der Straße entfernt in einer leicht abschüssigen Wiese ortete. Warum der Fahrer seinen Mercedes Vito mit Ehefrau und drei Kindern an Bord dorthin gesteuert hatte, war zunächst unklar.

Alle Insassen hatten den Ausflug aber vollkommen unbeschadet überstanden, wie die Sichtung durch den Rettungsdienst recht schnell ergab. Sie wurden zunächst im Rettungswagen betreut.

Auch der Mercedes schien bei dem Ausritt ins Gelände keinen Schaden davongetragen zu haben. Die kurz darauf ebenfalls eingetroffenen Einsatzkräfte der Löschzüge sicherten das Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen weiteres Wegrutschen und leuchteten die Einsatzstelle aus.

Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, befand sich die Einsatzstelle auf Wuppertaler Stadtgebiet. Sie wurde daher von der ebenfalls anwesenden Berufsfeuerwehr Wuppertal übernommen. Der Einsatz der Velberter Feuerwehr war daher nach gut einer Stunde beendet. Die Straße Ibacher Mühle war derweil komplett für den Verkehr gesperrt.

