Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: BMW Cabrio brennt auf der A 44 aus

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

VelbertVelbert (ots)

Zu einem brennenden Pkw auf der Autobahn A 44 sind heute morgen um 7.16 Uhr die hautamtliche Wache und ein freiwilliger Löschzug aus Velbert-Mitte alarmiert worden. Die Einsatzstelle befand sich in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen der Anschlußstelle Hetterscheidt und dem derzeitigen Ausbauende an der Abfahrt Heiligenhaus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein BMW Cabrio auf dem Seitenstreifen bereits in voller Ausdehnung. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der Fahrer, ein 55-jähriger Velberter, während der Fahrt einen Leistungsverlust seines Wagens bemerkt und das Fahrzeug an den Fahrbahnrand gelenkt, wo es Augenblicke später in Flammen aufging. Der Fahrer hatte seinen Wagen zuvor unversehrt verlassen und den Notruf gewählt.

Ein Trupp unter Atemschutz brachte die Flammen mit einem S-Rohr schnell unter Kontrolle, der Totalschaden des Fahrzeugs war jedoch nicht mehr zu verhindern. Zum Ersticken letzter Glutnester setzten die Einsatzkräfte außerdem Löschschaum ein. Des weiteren streuten sie ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel ab.

Angaben zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Autobahnpolizei hatte die Strecke in Richtung Düsseldorf während der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt und den Verkehr an der Anschlußstelle Hetterscheidt ab- bzw. umgeleitet. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Besonders hervorheben möchte die Feuerwehr das vorbildliche Verhalten der Autofahrer, insbesondere beim Bilden der Rettungsgasse. Aufgrund der erheblich besseren Erreichbarkeit werden Einsätze auf der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf im genannten Abschnitt von der Feuerwehr Velbert wahrgenommen. Ihr Einsatz war um 9.21 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-766

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell