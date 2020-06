Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Brand zerstört Garagen

Velbert (ots)

Ein Feuer in der Innenstadt erforderte in der vergangenen Nacht den umfangreichen Einsatz von hauptamtlicher Wache und drei freiwilligen Löschzügen. Die Feuerwehr war um 23.16 Uhr zur Nordstraße alarmiert worden, weil dort vor zwei Garagen deponierter Sperrmüll brenne und auch eine angrenzende Gaststätte betroffen sei. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stellte sich heraus, dass sowohl der Sperrmüll wie auch die Garagen bereits in voller Ausdehnung brannten. Ins rechts neben den Garagen stehende Wohn- und Geschäftshaus mit der Gaststätte im Erdgeschoss war Rauch in den Treppenraum gezogen; weil die Flammen auf dieses Gebäude ebenso wie auf ein links neben den Garagen stehendes Wohnhaus überzugreifen drohten, hatte die Polizei schon beide Häuser geräumt. Die Hitzeentwicklung war so stark, dass mehrere geparkte Fahrzeuge erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Noch am Wohnhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam es zu Hitzeschäden an den Jalousien und zu Putzabplatzungen an der Fassade.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen umgehend mit C-Rohren gegen das Feuer vor: Während ein Trupp von der Straße den Brand bekämpfte, arbeitete ein zweiter Trupp vom Flachdach des Nachbargebäudes aus. Mit dem weiteren Rohr sowie über die Drehleiter wurde eine Riegelstellung zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Nachbarhäuser aufgebaut. Zwei weitere Trupps kontrollierten unterdessen die beiden Nachbargebäude. Da auch Rauch in die Zwischendecke des Nachbargebäudes zur Linken gelangt war, wurde dessen Flachdach zur Kontrolle geöffnet.

Des weiteren wurde das rechts neben den Garagen stehende Wohn- und Geschäftshaus mit einem Drucklüfter entraucht, die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Für den größten Teil der Feuerwehr war der Einsatz gegen 3.30 Uhr mit der Übergabe des Brandortes an die Polizei beendet. Die Besatzung des Rüstwagens blieb noch eine weitere Dreiviertelstunde vor Ort, bis die Technischen Betriebe den Bereich von den einsturzgefährdeten Garagen mit Absperrmaterial gesichert hatten.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens steht zur Zeit noch nicht fest. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen (Siehe dazu auch die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Mettmann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4630231). Die Nordstraße war für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr entsprechend um.

