Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Velberter Löschzüge helfen nach Unwetter in Hilden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Velbert (ots)

Ein Unwetter, das am Abend des gestrigen Mittwoch über das Kreisgebiet gezogen war, sorgte mit Starkregen vor allem in Hilden für eine größere Zahl von Einsätzen. Zu den Kräften aus dem Kreis, die zur Unterstützung der Hildener Feuerwehr alarmiert wurden, gehörten ab 20.30 Uhr auch je ein Löschzug aus Velbert-Mitte und Neviges.

Die 22 Einsatzkräfte unter Leitung von Brandoberinspektor Michael Keller, die daraufhin unter anderem mit zwei Löschfahrzeugen ausgerückt waren, brachten zusätzliche Tauchpumpen mit, um überwiegend vollgelaufene Kellerräume trockenzulegen. Insbesondere standen in dem Straßenzug, der den Velberter Kräften zugeteilt wurde, mehrere Souterrain-Wohnungen bis zu 1,70 Meter unter Wasser, so Michael Keller. Anwohner hätten berichtet, der Wolkenbruch habe die Räume in kurzer Zeit geflutet. An einigen Stellen war zudem eine Tragkraftspritze erforderlich, um das zum großen Teil mit Dreck und Laub verschmutzte Wasser aus den Gebäuden zu pumpen.

Der Einsatz der Einheiten aus Velbert war schließlich gegen 2.15 Uhr mit der Rückkehr der Fahrzeuge an ihre Standorte beendet.

Für weitere Informationen zu den Einsätzen wird an die Feuerwehr Hilden verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-0

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell