FW-Velbert: Auto überschlagen, Fahrer verschwunden

Velbert (ots)

Zu einem Unfall auf der A 44 mit einer vermeintlich eingeklemmten Person ist heute kurz nach Mittag die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Velbert ausgerückt. Die Einsatzstelle befand sich am Ausbauende der Autobahn in Heiligenhaus - aufgrund der erheblich besseren Erreichbarkeit werden Einsätze auf der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf im genannten Abschnitt von der Feuerwehr Velbert wahrgenommen.

In Fahrtrichtung Düsseldorf hatte sich auch der Unfall ereignet: Der Spurenlage nach war der Kia mit Mettmanner Kennzeichen in der Ausfahrt von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich augenscheinlich überschlagen und war auf der Beifahrerseite zum Liegen gekommen. Die Einsatzkräfte, die nach wenigen Minuten vor Ort waren, fanden jedoch keinerlei Insassen in oder an dem Fahrzeug, geschweige irgendjemanden im Wagen eingeklemmt vor. Ersten Ermittlungen nach soll der Fahrer selbständig aus dem Fahrzeug geklettert sein und die Unfallstelle fluchtartig verlassen haben.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich daher auf das schwer beschädigte Fahrzeug: Es wurde auf die Räder gestellt und auf einen abgesperrten Teil der Fahrbahn verbracht. Des weiteren stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher, streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab, trennten die Batterie vom Bordnetz und entfernten Fahrzeugtrümmer von der Fahrbahn.

Mit Übergabe des Unfallortes an die Autobahnpolizei war der Einsatz der Feuerwehr Velbert beendet. Angaben zum Verbleib des Fahrers sowie zur Höhe des Sachschadens liegen bislang nicht vor. Die Ausfahrt Heiligenhaus-Nonnenbruch war während der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt.

