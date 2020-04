Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Mercedes Vito ausgebrannt

Velbert (ots)

Ein Raub der Flammen wurde heute nachmittag der Transporter eines 40-jährigen Velberters. Dieser war auf der Langenberger Straße stadtauswärts unterwegs, als er Rauch im Innern seines Mercedes Vito bemerkte. Der Fahrer brachte den Wagen daraufhin auf der Bushaltestelle hinter dem Kreisverkehr Siemensstraße zum Stehen. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm schon Flammen entgegen, die er noch selber erfolglos zu ersticken versuchte. Als die um 14.43 Uhr alarmierte hauptamtliche Wache der Feuerwehr Velbert Minuten später eintraf, brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Die angrenzende Böschung und ein unmittelbar neben der Haltestelle stehender Baum waren ebenfalls schon angesengt.

Ein Trupp unter Atemschutz brachte das Feuer in dem Mercedes sowie an Baum und Böschung mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle, zum Löschen versteckter Brandnester in dem Fahrzeug setzten die Einsatzkräfte außerdem Löschschaum ein. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die ebenfalls alarmierte Polizei hatte die Langenberger Straße zwischen dem Kreisverkehr Siemensstraße und der Kreuzung Bökenbusch- / Rottberger Straße bereits bei Eintreffen der Feuerwehr in beiden Richtungen gesperrt und leitete den Verkehr während der Lösch- und Aufräumarbeiten um.

