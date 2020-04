Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Mehrere Altpapier-Container in Flammen - Zeugen gesucht

Velbert (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mit eigener Pressemitteilung (OTS) von heute mitteilte, brannten am Abend des gestrigen Dienstags, dem 31. März, gleich mehrere Altpapier-Container an der Milchstraße im Velberter Ortsteil Tönisheide.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge, der gegen 21.45 Uhr zu Fuß auf der Milchstraße unterwegs war, eine starke Rauchentwicklung aus den an einem Firmenparkplatz aufgestellten Altpapiercontainern bemerkt und sofort die Feuerwehr informiert. Die hauptamtliche Wache, die daraufhin unverzüglich ausrückte, fand am Einsatzort gleich fünf Container im Vollbrand vor. Ein Trupp unter Atemschutz bekämpfte das Feuer mit einem C-Rohr; um die Flammen endgültig zu löschen, mussten vier der Container auf die Seite gelegt und geöffnet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis kurz vor 23 Uhr an. Die Milchstraße war während der Löscharbeiten zwischen Hochstraße und Wimmersberger Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden die Container durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden nach einer Schätzung mit ca. 1.000 Euro. Sie geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Container vorsätzlich angezündet wurden und hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise auf den oder die Verursacher ergaben sich bei der Tatortaufnahme nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Feststellungen, die in diesem Zusammenhang stehen, machen können, sich an die Polizei Velbert, Telefon 02051/946-6110, zu wenden.

