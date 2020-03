Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Absage der Feuerwehrfeste in Neviges und Langenberg und des evangelischen Gottesdienstes mit Beteiligung des Musikzuges

Velbert (ots)

Auch den Verantwortlichen und Mitwirkenden der Feuerwehr Velbert ist bewusst, wie wichtig es ist, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verzögern.

Aus diesem Grund haben die Veranstalter der Feuerwehrfeste in Neviges (9. und 10. Mai) und in Langenberg (6. und 7. Juni) entschieden, die Veranstaltungen abzusagen. Sie bedauern diese Entscheidung sehr und haben diese auch so lange wie möglich hinausgezögert, bekräftigen jedoch, dass die Gesundheit aller Gäste und auch der Mitwirkenden höchste Priorität hat und kein Risiko eingegangen werden kann.

Je nachdem, wie lange die aktuelle Situation anhält, wird entschieden, ob die Feste zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt werden.

Ebenso abgesagt wurde der musikalische Gottesdienst am 29. März um 17 Uhr in der Christuskirche, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Velbert und der Musikzug der Feuerwehr eingeladen hatten. Diese Veranstaltung soll nach Ende der Krise erneut geplant werden.

