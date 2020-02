Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Kleine Ölspur, große Wirkung

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Ausgelaufener Kraftstoff sorgte am gestrigen Dienstag im Bereich Willy-Brandt-Platz für erhebliche Verkehrsstörungen. Die Feuerwehr war um 17.14 Uhr alarmiert worden und fand die Fahrbahn der Rheinlandstraße in dem knapp hundert Meter langen Abschnitt zwischen Berliner Straße und Friedrichstraße in Fahrtrichtung Langenberg mit einem öligen Belag verschmutzt vor.

Die Einsatzkräfte streuten den betroffenen Bereich mit Ölbindemittel ab, während die Polizei den Straßenabschnitt sperrte und den Verkehr umleitete. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr, die bis nach 19 Uhr andauerten, da eine nachgeforderte Kehrmaschine der Technischen Betriebe Velbert zuvor das kontaminierte Ölbindemittel aufnehmen mußte. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-266

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell