Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Rauchwarnmelder alarmierten Nachbarn bei Zimmerbrand in Velbert-Mitte

Velbert (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurden die Kräfte der beruflichen Wache und der Löschzüge Mitte am Samstag, den 11.01.2020 um 21.40 Uhr in die Straße Am Stinder in Velbert-Mitte alarmiert, nachdem ein Rauchwarnmelder Alarm geschlagen hatte.

Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses wurde das Feuer durch eine starke Rauchentwicklung im Kinderzimmer der ausgemachten Brandwohnung lokalisiert. Der unter Atemschutz vorgegangene Trupp löschte mit einem C-Rohr den Brand, bevor umfangreiche Lüftungsmaßnahmen zur Entrauchung des Gebäudes eingeleitet wurden. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Alle anderen Hausbewohner konnten ihre Wohnungen durch das frühzeitige Alarmieren des Rauchwarnmelders rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Angaben.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 23 Uhr beendet.

