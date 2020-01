FW-Velbert: Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Neviges

Feuerwehr Velbert

Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Neviges

Velbert

Zu einem Wohnungsbrand wurden die berufliche Wache und alle drei Löschzüge aus Neviges am frühen Samstagmorgen, den 4.1.2020 um 3.05 Uhr zur Weinbergstraße nach Neviges alarmiert.

Die bereits kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte stellten fest, dass einer der drei Bewohner das betroffene Wohnhaus noch nicht verlassen hatte. Sofort wurden mehrere Trupps in die stark verrauchte Brandwohnung zur Menschenrettung entsendet. Die Einsatzkräfte konnten den Wohnungsinhaber jedoch nur noch tot aus seiner Wohnung bergen.

Ein Schwelbrand war für die starke Rauchentwicklung in der Wohnung verantwortlich. Dieser wurde durch ein C-Rohr gelöscht, das Haus parallel dazu mit einem Hochleistungslüfter belüftet, so dass die übrigen Bewohner nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Angaben.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und ein Todes- und Brandursachenermittlungsverfahren eingeleitet.

An dieser Stelle wird auf die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Mettmann verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4483580

