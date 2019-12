Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Vermeintlicher Küchenbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Ein vermeintlicher Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus sorgte heute vormittag für den Einsatz der hauptamtlichen Wache und der drei freiwilligen Nevigeser Löschzüge in Tönisheide. Als die um 9.42 Uhr alarmierten Einsatzkräfte an dem zweieinhalbgeschossigen Gebäude an der Antoniusstraße eintrafen, hatten die Bewohnerin der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoß und eine weitere Mieterin das Haus bereits verlassen. Der vorgehende Trupp fand jedoch weder Rauch noch Feuer in der Küche, sondern stellte lediglich einen leichten Brandgeruch fest. Die Erkundung ergab schließlich, daß es wohl im Bereich des Herdes einen technischen Defekt gab, der zu einem lauten Knall und einer ausgelösten Sicherung geführt hatte. Die umfangreiche Überprüfung mit einer Wärmebildkamera ergab jedenfalls keine Hinweise auf ein Feuer, so daß die beiden Hausbewohnerinnen nach kurzer Zeit in ihren Wohnungen zurückkehren konnten. Der Einsatz der Feuerwehr war nach einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Velbert

Pressestelle

Reinhard Lüdeke

Telefon: 02051/317-266

E-Mail: r.luedeke@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell