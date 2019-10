FW-Velbert: Feuer, Unfall und ein weißes Pulver

Feuerwehr Velbert

Mehrere Einsätze beschäftigten am gestrigen Samstag die Velberter Feuerwehr. Gegen 14.30 Uhr meldete ein Anwohner ein verdächtiges weißes Pulver im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses an der Brehmstraße. Erkundungen von Polizei und Feuerwehr ergaben, daß sich die Verunreinigung mehr oder weniger intensiv bis zum fünften Obergeschoß erstreckte. Die Ursache war nach kurzer Zeit ermittelt: Die Einsatzkräfte fanden über mehrere Etagen verteilt drei leere Feuerlöscher vor, die Unbekannte offensichtlich mißbräuchlich abgeblasen hatten. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich, die Schadenshöhe durch díe Verunreinigung und den Ersatz der Feuerlöscher ist bislang nicht bekannt.

Relativ glimpflich verlief ein Unfall auf der Autobahn A 44, zu dem die hauptamtliche Wache um 16.26 Uhr alarmiert wurde. Ein Audi A4 Avant war in der Rechtskurve am Ausbauende (Anschlußstelle Heiligenhaus) aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, auf die aus dem Boden aufsteigende Schutzplanke aufgefahren und hatte sich dann überschlagen. Die Einsatzkräfte der Velberter Feuerwehr - diese ist aufgrund der besseren Erreichbarkeit für Einsätze auf der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf bis zum Ausbauende an der Hofermühle in Heiligenhaus zuständig - fanden den völlig demolierten Pkw hinter der Leitplanke auf der Fahrerseite liegend vor. Die beiden Insassen hatten sich bereits selbständig aus dem Wagen befreit, sie wurden umgehend von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung zum Klinikum Niederberg bzw. zum Krankenhaus in Mettmann transportiert. Da keinerlei Betriebsstoffe aus dem Audi austraten, beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Absicherung der Einsatzstelle. Diese wurde schließlich nach rund einer Stunde an die Autobahnpolizei übergeben. Die A 44 war für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Düsseldorf vor der Ausfahrt Heiligenhaus gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens gibt es derzeit noch keine Angaben.

Noch während die hauptamtliche Wache auf der Autobahn beschäftigt war, wurde um 17.02 Uhr ein freiwilliger Löschzug zum Gelände der Gesamtschule an der Poststraße alarmiert. Dort brannte - wieder einmal - ein Container, dieses Mal vor der dortigen Sporthalle. Der in Flammen stehende Altpapierbehälter war mit einem C-Rohr schnell gelöscht. Nicht mehr tätig werden mußte die um 20.47 Uhr zu einem brennenden Papierkorb an der Thomasstraße alarmierte hauptamtliche Wache: Als die Kollegen eintrafen, hatte die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei das Feuer bereits mit einer Mineralwasserflasche gelöscht.

