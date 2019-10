Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Mit Pkw gegen Baum

Velbert (ots)

Heute morgen kam es um kurz nach acht Uhr zu einem Unfall auf der Birther Straße, bei der eine Velberterin schwer verletzt wurde. Die 52-Jährige befuhr mit einem Skoda Karoq die Birther Straße in Richtung von-Humboldt-Straße, als sie aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve vor der Kreuzung Ginsterweg/Planckstraße nach links von der Fahrbahn abkam, die Gegenfahrbahn kreuzte und schließlich einen dort geparkten Opel Corsa sowie einen Baum rammte. Die erste Unfallmeldung erfolgte sofort über das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs, während zeitgleich eine Zeugin die Polizei informierte und dann Erste Hilfe leistete.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, die kurz darauf eintrafen, fanden die Velberterin in dem Fahrzeug sitzend vor. Sie war zwar nicht eingeklemmt, konnte den Wagen aber nicht aus eigener Kraft verlassen. Die Kollegen der hauptamtlichen Wache leiteten daraufhin sofort eine sogenannte patientenorientierte Rettung bei gleichzeitiger Behandlung durch den Notarzt ein. Sehr hilfreich war dabei, daß ein Rettungsdienstmitarbeiter türkischer Abstammung die Fahrerin in ihrer Muttersprache betreuen konnte und so erheblich zu ihrer Entspannung beitrug. Nachdem die Velberterin aus dem schwer beschädigten Pkw geholt worden war, wurde sie zur stationären Behandlung ins Klinikum Niederberg transportiert.

Der Skoda wie auch der geparkte Opel waren durch die Kollision so schwer beschädigt worden, daß sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mußten. Den Sachschaden an den Pkw und dem gerammten Baum bezifferte die Polizei nach einer vorläufigen Schätzung mit über 30.000 Euro. Die Polizei sperrte außerdem während der Rettungs- und Bergungsarbeiten die Birther Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Ginsterweg/Planckstraße und hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr, die neben der Rettung auch den Brandschutz sicherstellte, konnte ihren Einsatz um kurz vor neun Uhr beenden.

Feuerwehr Velbert

