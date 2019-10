Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Rauch, aber kein Feuer

Vermutlich durch eine Störung in der Heizungs- bzw. Lüftungsanlage wurden am heutigen Freitagmorgen die Verkaufsräume eines Baustoffhandels an der Heidestraße in Velbert-Mitte verqualmt. Die um 6.36 Uhr alarmierte Feuerwehr, die mit hauptamtlicher Wache und zwei freiwilligen Löschzügen ausrückte, setzte zwei Trupps unter Atemschutz zur Erkundung des Gebäudes ein und brachte ein C-Rohr in Bereitstellung. Löschmaßnahmen waren aber nicht erforderlich, die Einsatzkräfte entrauchten lediglich die Räume mit zwei Drucklüftern. Mit der Übergabe an einen Gebäudeverantwortlichen konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden.

