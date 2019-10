Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Oststraße war wegen loser Fassadenteile gesperrt

Velbert (ots)

Vermutlich durch starken Wind haben sich am heutigen Sonntagabend Dämmplatten am Erker eines leerstehenden Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Oststraße / Bahnhofstraße gelöst. Die um 18.35 Uhr alarmierten Kollegen der hauptamtlichen Wache fanden zwei bereits abgerissene Platten auf dem Gehweg vor dem Gebäude. Fünf weitere, die sich gelockert hatten, wurden mit Hilfe der Drehleiter entfernt. Die Oststraße mußte dazu zwischen Kurze Straße und Bahnhofstraße zeitweilig komplett für den Verkehr gesperrt werden. Einsatzende war nach einer guten halben Stunde.

