FW-Velbert: Schwanensee am Schloß Hardenberg

Ein Schwan war heute morgen Anlaß für einen Einsatz der hauptamtlichen Wache in Velbert-Langenberg. Der vermeintlich verletzte Wasservogel war gegen 9.00 Uhr in der Nähe des Seniorenzentrums Haus Meyberg auf der Pannerstraße gesichtet worden. Dort fanden ihn die Kollegen kurz darauf sitzend, aber unverletzt vor. Sie fingen den Schwan ein, der sich von dieser Maßnahme allerdings wenig begeistert zeigte, und brachten ihn mit dem Gerätewagen Tierrettung zum Schloßteich nach Neviges, wo der Vogel sein neues Revier in Besitz nahm.

