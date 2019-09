Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Birkental: Bäume auf der Fahrbahn

Velbert (ots)

Auf kuriose Weise wurde heute die Fahrbahn im Birkental blockiert: Ein großer Ahorn war in den Morgenstunden neben der Fahrbahn in den Wald gestürzt. Die Wurzel des Baumriesen hebelte dabei einen weiteren, kleineren Ahorn und eine Birke aus, die dadurch in entgegengesetzter Richtung quer über die Straße fielen und die Zufahrt zu einem Wohnhaus blockierten. Die um 9.14 Uhr alarmierte Feuerwehr beseitigte die Hindernisse mit einer Kettensäge und hatte die Fahrbahn nach einer guten halben Stunde wieder freigelegt.

