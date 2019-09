Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Velberter Löschzüge laden zum Tag der offenen Tür und zur Blaulicht-Party ein

Die Löschzüge Velbert-Mitte laden am Samstag, den 14. September zum Tag der offenen Tür ein. An der Hauptfeuerwache (Kopernikusstraße 8-10) wartet ab 11.00 Uhr ein interessantes und vielseitiges Programm auf kleine und große Freunde der Feuerwehr nicht nur zum Schauen, sondern auch zum Mitmachen. Ab 19.00 Uhr ist Blaulicht-Party in der Fahrzeughalle angesagt.

Neben einer umfangreichen Ausstellung von Fahrzeugen und Geräten sowie Führungen durch die Hauptwache zeigen die Brandschützer mit Löschübungen und Technischer Hilfe nach einem Unfall einen Ausschnitt ihrer Tätigkeiten. Die Besucher können selbst einmal Schutzausrüstung anlegen, ein Strahlrohr in die Hand nehmen, Technische Hilfe leisten oder an einer Feuerlöscher-Simulationsanlage die Handhabung eines Feuerlöschers ausprobieren

Die kleinen Besucher können sich unter anderem über eine Rundfahrt mit dem Löschfahrzeug freuen oder sich in einem Hindernisparcours mit Bobby-Car unter Beweis stellen.

Natürlich ist auch die kulinarische Rundumversorgung sichergestellt. Neben Kaffee und Kuchenbuffet wartet Leckeres vom Grill auf die Besucher.

Für musikalische Unterhaltung sorgt ab 14.00 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr unter der Leitung von Armin Jakobi. Ab 19.00 Uhr startet in der Fahrzeughalle eine Blaulicht-Party mit DJ "No Hair" - für kühle Getränke und Snacks vom Grill ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, Einlaß ab 18 Jahre.

Wir bitten Sie, in ihrer nächsten Ausgabe auf diese Veranstaltung hinzuweisen und freuen uns, Sie am 14. September bei uns begrüßen zu dürfen!

