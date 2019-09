Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Entstehungsbrand im Dachgeschoss verlief glimpflich

Velbert (ots)

Mit dem Stichwort "Zimmerbrand, vermutlich Menschenleben in Gefahr" wurden die Kräfte eines Löschzuges aus Neviges und die berufliche Wache am Samstag, den 7.9.2019 um 22.42 Uhr zur Straße Im Holz in Neviges alarmiert.

Als kurze Zeit später die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Einfamilienhaus. Die beiden Bewohner und ihr Hund hatten das Gebäude bereits verlassen, dennoch wurden sie vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Sie blieben glücklicherweise unverletzt.

Mit einem C-Rohr und mit Atemschutz ausgestattet, ging ein Trupp in das Haus zum Dachgeschoss vor, um die Ursache für die Rauchentwicklung zu suchen. Dort stellten Sie einen Entstehungsbrand fest, der mit etwas Wasser schnell gelöscht war. Um sicherzugehen, dass sich nicht noch weitere Glutnester unter der Deckenverkleidung befinden, wurde diese ebenso wie ein Dachfenster demontiert.

Nach rund 45 Minuten konnte "Feuer in Gewalt" gemeldet werden, um 0.40 Uhr war der Einsatz beendet.

Eine Herausforderung stellte die Parksituation in der Straße Im Holz dar. Die Durchfahrtbreite lag nur wenige Zentimeter über der Breite der großen Löschfahrzeuge, so dass diese die letzten Meter bis zur Einsatzstelle nur mit einer deutlich verminderten Geschwindigkeit zurücklegen konnten.

