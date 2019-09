Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Feuer in Gewerbebetrieb

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Velbert (ots)

Ein umfangreicher Einsatz in einem metallbearbeitenden Betrieb beschäftigte am frühen Morgen des 1.9.2019 Polizei und Feuerwehr. Hauptamtliche Wache und freiwillige Kräfte waren um 3.17 Uhr alarmiert worden, weil auf dem Gelände Rauch aus einem Gebäude aufstieg. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung und zum Teil Feuerschein an mehreren Stellen des Betriebes fest. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug aus Velbert-Mitte, später außerdem der Löschzug Tönisheide nachalarmiert.

Die Einsatzkräfte vor Ort gingen mit mehreren Trupps unter Atemschutz und insgesamt vier C-Rohren von innen und außen gegen die Brandherde vor. Aufgrund der massiven Verqualmung der Betriebsräume dauerte es einige Zeit, bis die Einsatzkräfte gesichert "Feuer in Gewalt" melden konnten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Morgengrauen an, die letzten Einheiten beendeten schließlich nach über dreieinhalb Stunden ihren Einsatz.

Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens hat die Polizei vorläufig mit mindestens 350.000 Euro beziffert. Sie hatte die Einsatzstelle in der Nacht beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Demnach ging dem Feuer ein Einbruch voraus; siehe dazu die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Mettmann (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4363655) vom heutigen Tag.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Velbert

Stv. Leiter der Feuerwehr

Tobias Flentje-Meier

Telefon: 02051/317-266

E-Mail: tobias.flentje-meier@feuerwehr-velbert.de

http://www.feuerwehr-velbert.de/

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell