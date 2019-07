Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Feuer im Schaltschrank eines Gewerbebetriebes in Neviges

Velbert (ots)

Zu einem Gewerbebetrieb an der Siebeneicker Straße rückten am Sonntagnachmittag, den 28.07.2019 um 15.22 Uhr die berufliche Wache und ein Löschzug aus Neviges aus, da ein Mitarbeiter des Werkschutzes Rauch in einer Produktionshalle festgestellt hat.

Die zuerst an der Einsatzstelle eingetroffenen Kräfte konnten ebenfalls eine leichte Verrauchung der Halle feststellen, der Grund hierfür war jedoch nicht sofort erkennbar. Deshalb gingen Kräfte unter Atemschutz und mit einer Wärmebildkamera ausgestattet vor, um den Brand zu suchen. Nach kurzer Zeit stießen sie auf einen brennenden Schaltschrank, der nach Stromlosschaltung des Gebäudes mit zwei CO2-Löschern gelöscht wurde. Unterstützt wurde die öffentliche Feuerwehr von der eigenen Betriebsfeuerwehr des Unternehmens.

Nach etwa 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.

